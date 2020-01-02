دراسة: تناول الأمهات العقاقير المضادة للصرع لا يؤثر على الرضاعة الطبيعية

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأمهات المرضعات اللاتى يتناولن العلاج الدوائي المضاد للصرع (AED) لدى أولادهن كميات أقل من الدواء في عينات دم الأطفال، أقل بكثير من تلك الموجودة في عينات دم الأم.ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجرت الدكتورة "أنجيلا بيرنباوم"، من جامعة مينيسوتا في مينيابوليس ، مع متابعة في الأطفال حتى سن 6 سنوات في 20 موقعا.

وتم تسجيل ما مجموعه 351 امرأة حامل مصابة بالصرع تتراوح أعمارهن بين 14 و 45 عامًا وتمت متابعتهن خلال فترة الحمل وتسعة أشهر بعد الولادة ؛ تم تسجيل 345 رضيعًا عند الولادة.

ووجد الباحثون أن 64.3% من الأطفال كانوا يرضعون، وكان حوالي 3% من جميع تركيزات أدوية الصرع لدى الطفل، وتشير النتائج الإجمالية إلى أن التعرض للصرع عند الرضع ، مقارنة بأمهاتهم الذين كانوا يتناولون العلاج منخفض.

وأضاف الباحثون: "قد تفسر النتائج التي توصلنا إليها لماذا لم تجد الدراسات السابقة أي آثار سلبية للنمو العصبي للرضاعة الطبيعية بينما تأخذ الأم أدوية الصرع".

أعراض الصرع عند الأطفال

1:يعانى الطفل من السرحان لفترات طويلة.

2:التبول اللارادى أثناء النوم.

3: الجز الشديد على الأسنان.

4:تشنجات وحركات لا إرادية بالعينين والوجه والفم.

5:فقدان الوعى.

قد يكون الصرع عند الطفل ناتج عن عوامل وراثية أو نتيجة تعرض الطفل لنقص بعض الفيتامينات فى الجسم أثناء الولادة ومنها الكالسيوم والماغنسيوم وفيتامين د أو إصابة الطفل ببعض الالتهابات فى المخ والجلطات أو نزيف فى المخ.

عند ظهور أى من العلامات يجب زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة ، فقد يكون الفحص ذاتى عن طريق تقييم الحالة القلبية والعصبية والعقلية أو عن طريق فحص الدم لتحديد السبب، أو عن طريق أشعة الرنين المغناطيسى على الدماغ.