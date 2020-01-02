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وقصة علاج مايكل جاكسون من مسكنات الألم.

خبراء الأورام ينتقدون كتبا تروج لعلاج السرطان بالأعشاب والنباتات

الخميس، 02 يناير 2020 02:36 م
خبراء الأورام ينتقدون كتبا تروج لعلاج السرطان بالأعشاب والنباتات دكتور "سيبى" الذى ادعى علاج مايكل جاكسون من ادمان المسكنات
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن "أمازون" تبيع كتبا تقدم معلومات غير صحيحة، وخرافية للمرضى، عن "علاج السرطان" بشرب عصير الجزر، أو تناول زيت كانابيديول" CBD  "، الموجود فى نبات القنب، أو اتباع نظام غذائي قلوي، واتهم خبراء السرطان عمالقة بيع هذه الكتب بالوقوع بالمستضعفين الذى يصدقون ادعاءاتهم الكاذبة عن علاج السرطان بهذه الطريقة.

وقالت الصحيفة، إنه يوجد أكثر من 3 آلاف عنوان مدرج في الموقع تحت عنوان "علاج السرطان، حيث تم إدراج بعض النتائج الخاطئة بأنها غير ضارة، ولكن النتائج الأخرى كانت الكتب التي أيدت زيت القنب " CBD "، وعصير الجزر غير مثبتة، فقد تعرضت عمالقة بيع الكتب" أمازون"، لانتقادات شديدة لبيعها عشرات الكتب التي تروج لعلاج السرطان "المزيف".

كتاب علاج السرطان بالنباتات
كتاب علاج السرطان بالنباتات

وقالت الصحيفة، أن خبراء السرطان اليوم اتهموا الشركة التي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات بإيهام المستضعفين الذين هم في حاجة ماسة للعلاج، ويتم سرد أكثر من 3 آلاف عنوان في الموقع تحت عنوان "علاج السرطان"، بما في ذلك تلك التي تدعم زيت القنب" CBD  "، وعصير الجزر، غير المثبت.

 

الدكتور الساحر سيبى
الدكتور الساحر سيبى

وكتب أحد المؤلفين، وطبيب الأعشاب "الذي زعم علاج مايكل جاكسون لإدمانه على مسكنات الألم قبل وفاته، كيف يمكن لنظام غذائي قلوي أن يساعد، حيث إن مايكل جاكسون كان يعالج من إدمان مسكنات الألم "المخدرات" والكحول، من قبل طبيب ساحر يدعى ألفريدو بومان، المعروف أيضًا باسم الدكتور سيبي الموجود بالصورة، تم الإبلاغ عنه في عام 2004.

وتشير إرشادات محتوى كتب أمازون" Amazon"، إلى أن بعض الكتب التي تبيعها قد تكون "مرفوضة" لبعض العملاء، وأضاف متحدث باسم الشركة، أن لها الحق في "توفير الوصول إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر".

أضاف مارتن ليدويك، المسئول الرئيسى لأبحاث السرطان في بريطانيا، لــ"ديلى ميل ": عندما يكون الأشخاص في أوضاع يائسة، فغالبًا ما يتصفحون الإنترنت، ويصدقون أشياء "خرافية"، ربما لا نتفق معهم فيها، "ولأنهم في موقف ضعيف، فهم يريدون تصديق ذلك، مضيفا أنه من غير المعقول أن تقوم بعض الشركات من أجل كسب المال، تقديم علاجات لا تأثير لها على المرض، مضيفا أنه  إذا كان أي شخص يفكر في أي علاج غير تقليدي، فعليهم بالفعل التحدث إلى الطبيب حول هذا الموضوع، ففي كثير من الأحيان، هذه الأشياء ليس لها تأثير فقط، ولكن في بعض الأحيان قد تضرهم أيضا، من المهم أن تفهم ما الذي تتناوله، حيث قد تتفاعل بعض هذه النباتات أو الأعشاب، مع العلاج التقليدي الذي تتناوله بطريقة سيئة.

انتقادات لكتب التى تروج لعلاج السرطان بالاعشاب
انتقادات لكتب التى تروج لعلاج السرطان بالاعشاب

وأضاف، إنه لمجرد وصف شيء ما بأنه طبيعي، لا يعني أنه غير ضار، فهناك الكثير من المواد السامة في الطبيعة.

لم تفحص "ديلى ميل" جميع قوائم 3 آلاف عنوان، الذى ادعى أنها تعالج السرطان، لكن 24 من الكتب التي بيعت على الصفحات الثلاث الأولى، والتي أدرجت 16 نوع في وقت واحد، كانت تحتوي على معلومات خاطئة عن علاجات غير مثبتة، وشملت النتائج الأخرى دفاتر تحمل شعارات لمكافحة السرطان في المقدمة، أو كتب تم إدراجها بشكل خاطئ تحت عنوان "علاج السرطان.

الطبيب الذى عالج السرطان
الطبيب الذى عالج السرطان

وكان إيمانويل ريفيسي الطبيب الذي ادعى أنه يشفي من السرطان، قد أدرج فى  402 صفحة من النقاش حول علاج السرطان، على موقع أمازون، حيث ستلتقي بالمرضى الذين يعانون من جميع أنواع السرطان، وقد تم شفاؤهم، وعلاجهم باستخدام طريقة ريفيسى، والتى طرحت لأول مرة في عام 1930، وتدور حول نظرية علاج السرطان عن طريق الخلل الكيميائي.

إيمانويل ريفيسي)
إيمانويل ريفيسي)

ومع ذلك، فإن النظرية خاطئة، باعتراف الكتاب نفسه بأن جمعية السرطان الأمريكية "فجرته مرارًا وتكرارًا"، وشملت النتائج الأخرى دفاتر تحمل شعارات لمكافحة السرطان في المقدمة، أو كتب تم إدراجها بشكل خاطئ تحت عنوان "علاج السرطان".

علاج السرطان بعصير الجزر
علاج السرطان بعصير الجزر

وقالت الصحيفة ، إنه تم نشر قصة "آن كاميرون"، وهى كاتبة للأطفال، والتى ادعت أنها تم علاجها من السرطان بالجزر، وهي امرأة تدعي أنها عالجت المرحلة الرابعة من سرطان القولون بعصير الجزر، يوضح الدليل النهائي لإدارة وعلاج سرطان الخصية باستخدام زيت القنب "CBD "، كيف يحارب المنتج المعتمد على القنب خلايا السرطان، مؤكدة أن جميع هذه الادعات كاذبة، ولا تحقق الشفاء من السرطان. 


علاج السرطان

علاج السرطان بالاعشاب

قصة علاج السرطان بالاعشاب

مايكل جاكسون

علاج مايكل جاكسون من المسكنات

الاعشاب وعلاقتها بالسرطان

السرطان

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