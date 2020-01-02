سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حكومة ليبيا المؤقتة تتهم السراج بنقل "مرتزقة سوريين" من إسطنبول إلى معيتيقة

الخميس، 02 يناير 2020 09:04 ص
حكومة ليبيا المؤقتة تتهم السراج بنقل "مرتزقة سوريين" من إسطنبول إلى معيتيقة رحلة الطائرات التركية من مطار أسطنبول إلى مطار معيتيقة الليبى
شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتهمت الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازى، حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس، بنقل مرتزقة من مطار إسطنبول إلى مطار معيتيقة الليبى، وتعليقا على تقرير إذاعى فرنسي أشار إلى إرسال قوات من إسطنبول للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي "وجود رحلات غير مجدولة لطيران الأفريقية والليبية لنقل المرتزقة بين مطاري إسطنبول ومعيتيقة".
 
يذكر أن إذاعة "RFI" الفرنسية، أفادت مساء أمس الأربعاء، بوصول عدد كبير من "المقاتلين السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة، مشيرة إلى هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة فى مطار معيتيقة الليبي، بين يوم الجمعة والأحد الماضيين نقلا عن مصادر بالمطار.
 
كما أضافت بأن "المعلومات بخصوص حضور سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى"، بعد نشر مقاطع فيديو مؤخرا وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.
وأضافت المصادر أن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبدالحكيم بلحاج.
 
ووقع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مذكرتى تفاهم مع "حكومة الوفاق" الليبية فى 27 نوفمبر الماضى ، تتعلق الأولى بالتعاون العسكرى والأمنى أما الثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن تركيا لا تكذّب إرسال هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، فيما نقلت رويترز عن مسؤولين كبار في تركيا أن الموضوع يخضع للنقاش، ومن الوارد أن تمضي أنقرة قدماً في هذا الاتجاه أي أن تعتمد على المقاتلين السوريين عوض الجنود.

الحكومة الليبية المؤقتة

بنغازى

طرابلس

حكومه السراج

مرتزقة

مطار اسطنبول

مطار معيتيقة

تركيا

ليبيا

طيران الأفريقية والليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة