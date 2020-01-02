حجز أصحاب 3 صيدليات بتهمة الاتجار فى الأدوية المحظورة بقصر النيل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل، بحجز 3 اصحاب صيدليات 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث لاتجارهم فى الأدوية المحظورة والمهربة جمركيا، وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً مفادة ورود معلومات لضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث، أن مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة علي الحالة النفسية، والعصبية والمهربة جمركياً والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد ،داخل المخزن ملكه بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهداف الصيدلية بمعرفة ضباط مباحث إدارة رعاية الإحداث بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط "س.م"، 42 سنة، صاحب ومدير الصيدلية.

وعثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة من الأدوية، والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد ، وعثر بداخل الصيدلية على أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالى 8070 قرص، كمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالى 3590 قرصا. .

كما تمكن رجال المباحث، من ضبط"م .ع" ، 33 سنة، المسئول عن صيدلية دائرة قسم شرطة قصر النيل لادارته الصيدلية بدون ترخيص، وعثر بداخلها على أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالى 7656 قرصا، كمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالى 2440 قرصا. .

كما ضبط رجال المباحث"ك .ج"، 33 سنة، المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة قصر النيل لادارته مخزن ملحق بالصيدلية بدون ترخيص، وعثر بداخلها على كمية من عقار بريجابالين المخدر ( مدرج بالجدول الثالث مخدرات) بإجمالى 5460 قرصا، أدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالى 9400 قرصا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق..