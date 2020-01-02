حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مدير مطعم بالإكراه فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مدير مطعم بالإكراه، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع عبد الحميد بدوي، تمكن من ضبط كل من "ع.ف"، 23 سنة، عاطل ، "و.ع"، 19 سنة، عاطل، و"ي.ع"، 25 سنة، عاطل، أثناء تواجدهم داخل حديقة بمحل الضبط مستقلين دراجة بخارية ماركة حلاوة سوداء اللون " بدون لوحات معدنية " قيادة الأول، وبحوزتهم 2 ماسك كحلي اللون ، 2 قفاز طبي ، لاصق أبيض طبى، 2 سلاح أبيض " مطواة ، شفرة موس".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بشروعهم في سرقة "ع.ص"، 37 سنة، مسئول عن مطعم برجر الكائن أمام نادي الشمس كرها عنه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضاف الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالمطعم، وفصله علي أثر خلافات بينه وبين المذكور، مما اثار حفيظته فخطط لسرقته أثناء خروجه من المحل عقب علمه بحيازته الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين بالمحل، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططهم الى أن تم ضبطهم، بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيداها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق..

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها، تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.