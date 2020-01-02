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حبس عاطلين بتهمة سرقة رواد البنوك فى البساتين

الخميس، 02 يناير 2020 03:25 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة رواد البنوك فى البساتين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة حقيبة بداخلها 65 ألف جنيه، من محاسب أثناء خروجه من أحد البنوك، واعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة رواد بالبنوك عن طريق استقلالهما دراجة نارية، وسرقة المجنى عليهما بأسلوب خطف الحقائب .  

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأنه عقب صرف "إيهاب.م.م" 44 سنة محاسب بشركة لمولدات الكهرباء - مبلغ مالي 65 ألف جنيه من البنك بشارع النصر ـ دائرة القسم، وأثناء سيره فوجئ بشخصان يستقلان دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى ـ  ولاذا بالفرار ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل الى ان وراء ارتكابها كلا من"وليد.م.ع" 28 سنة عاطل و"احمد.س.م" 32 سنة عاطل وعقب تقنين الاجراءات وبأعداد الاكمنة اللازمة باماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه باسلوب " التتبع والخطف " بإستخدام دراجة بخارية صينى الصنع بدون لوحات معدنية، " ملك وقيادة الاول "  ضبطت بارشاده.

 

وتم بارشادهما ضبط مبلغ مالى 36 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة " بمسكنهما، واقرا بانفاقهما باقى المبلغ المستولى على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الاصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

 

 

 


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