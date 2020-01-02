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حبس " الصغير " هجام الشقق ببنى سويف بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من تاجر

الخميس، 02 يناير 2020 07:32 م
حبس " الصغير " هجام الشقق ببنى سويف بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من تاجر حبس - ارشيفية
بني سويف - أيمن لطفي

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تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط  مسجل سرقات، بعد أيام من إرتكابه واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم بني سويف، وتحرر المحضر اللازم وأحيل الي النيابة فقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد عبدالوهاب مدير إدارة البحث الجنائي ، يفيد تلقيه بلاغًا من أحمد عبدالله الديب 35 سنة، تاجر، مقيم بندر بني سويف، يفيد أنه عقب حضوره حفل زفاف شقيقته و عودته للمنزل  في وقت متأخر من الليل، إكتشف تعرض شقته للسرقة من مجهولين وإستيلاء اللصوص  على  100 ألف جنيه ، بعدما تمكن اللص من كسر الشفاط الكهربائي بالحمام وتمكن من دخول الشقة وسرقة ما بداخلها وفار هاربًا ، تحرر عن الواقعة المحضر رقم  20883 ، جنح قسم شرطة بنى سويف .

تم تشكيل  فريق بحث يقوده  العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية  ويضم الرائد إبراهيم صفوت، رئيس مباحث قسم شرطة يني سويف والنقيب إسلام هديب معاون المباحث " لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتبين من تفريغ إحدي كاميرات العقار، تحديد هوية اللص، وحدد فريق البحث مكان إختباءه، وهو قرني.ف.م"، 29 سنة، وشهرته "أحمد الصغير"، مسجل سرقات شقق، مقيم بحي الجزيرة دائرة القسم، واستهدفته قوة من مباحث القسم ، وضبطته واعترف بارتكاب الواقعة وبإحالته إلى النيابة وأمرت  بحبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

من ناحية أخرى أخرى حرر فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، 39 محضرا لمحلات تجارية متنوعة لمخالفتها القانون، وذلك خلال حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.

 وتابعت الحملة المحلات التجارية بمدينة بنى سويف وقرى المركز، ضمت أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ، وأعضاء الفرع  محمد أحمد حسين، ومختار عبد الفتاح، ومسؤولي  مديريتي التموين والصحة ، مباحث التموين، التجارة الداخلية ، الرقابة التموينية، وتم ضبط مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، تنظيم أوكازيونات وهمية، وعدم إصدار فواتير بالمبيعات، ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، أسماك مجهولة المصدر، عدم حمل شهادات صحية، وتحفظت الحملة على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة   للمخالفين من أصحاب المحلات، وأحالتها إلى النيابة

 
 
 

 


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