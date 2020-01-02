جمارك ارقين تضبط محاولتى تهريب كميه من الأدوية البشرية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولي بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدله رقم127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

كانت فى جمرك الوارد وبناء على مذكرة معلومات مشتركة من الرائد إسلام حرزالله بوحدة البحث الجنائي بالمعبر وأحمد مغاوري مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعوه ن . ع . ا . سودانيه الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض علي أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هشام علي أحمد الطيب واحمد جبريل مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب وامتعته الشخصيه فتبين وجود 15 علبة زينالب zenalb20% و 40 علبة هيومان ألبومين HumanAlbumin100 و 300 قرص التروكسين٥٠ ملي Ertloxin50 و 300 قرص من صنف التروكسين ١٠٠ملي Ertloxin100 و 800 قرص من صنف نيومركازول٥ ملي Neomercazole5 مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتها الشخصية .

وفى المحاولة الثانية وكانت بجمرك الصادر بناء على مذكرة معلومات مشتركة أيضا من الرائد إسلام حرز الله رئيس وحده البحث الجنائي بالمعبر وأحمد مغاوري مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعو ا . ب . ع سوداني الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيسات المتجهة إلي الخرطوم .

وقامت نفس اللجنة بتفتيش الراكب وأمتعته الشخصيه فتبين وجود 408 علبةض ميلانوفري٤% melanofree4% مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصيه

قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان تحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 1 و 2 لسنة 2020 وحررهما أحمد إبراهيم فهمي.