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تكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس استعدادا لعيد الميلاد

الخميس، 02 يناير 2020 02:52 م
تكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس استعدادا لعيد الميلاد تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس
كتب سيد الخلفاوى

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طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وكذلك رفع كفاءة الشوارع المحيطة خاصة أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، ورفع أى مخلفات متراكمة فى مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.
 
وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مأمور قسم الشرطة لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية بالتعاون مع قوات الأمن . 
 
كما طالب بالتنسيق مع رجال المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعياً بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمناطق التى عادة ما تشهد اقبالا جماهيرياً متزايداً عليها خلال تلك الاحتفالات ومنها الفنادق والمتنزهات والحدائق العامة والمراسى والملاهى والمسارح ودور السينما .
 
يذكر أن مدراء الأمن بالجمهورية أجروا جولات مفاجئة تفقدوا خلالها محيط دور العبادة للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد، وشددوا على اليقظة والبعد الإنسانى فى التعامل مع جماهير المواطنين، وشهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

النظافة

الإنارة

الإشغالات

الكنائس

عيد الميلاد

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