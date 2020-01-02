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تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة بأسيوط

الخميس، 02 يناير 2020 10:12 م
تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة بأسيوط اسعاف - أرشيفية
اسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة ،بحالة تسمم غذائي وإعياء شديد بسبب تناول وجبة فاسدة بشارع معمل الكتاكيت بمنطقة الوليدي التابعة لحي شرق بأسيوط.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط اخطارا من عمليات الإسعاف يفيد وصول 6 حالات لمستشفي أسيوط الجامعي بحالة إعياء شديد بسبب اصابتهم بتسمم غذائي وجميعهم من أسرة واحدة مقيمين شارع شارع معمل الكتاكيت بمنطقة الوليدية التابعة لمحافظة أسيوط

و بالفحص تبين إصابة كل من هم سالى ح . س 20 سنة .شادى ح . س 17 سنة ، سعاد ا. ع 35 سنة ، ندى ف . أ 18 سنة، بسمه فتحى امين 12 سنة، فاطمة امين ابراهيم 31 سنة بحالة تسمم غذائي أثر تناولهم وجبة تونة فاسدة

تم اجراء الاسعافات اللازمة وغسيل معدة لإنقاذ الحالات والتي تبين انها متوسطة وجاري استكمال حالة العلاج لحين التعافي والتصريح بخروج المصابين تم تحرير المحضر اللازم بالواقع وجارى العرض علي النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة في مثل تلك الوقائع.


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