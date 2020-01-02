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تجديد حبس مستريح أوهم ضحاياه بتوفير فرص عمل 15 يوما

الخميس، 02 يناير 2020 03:10 م
تجديد حبس مستريح أوهم ضحاياه بتوفير فرص عمل 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنح، حبس متهم، 15 يوماً احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجري معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالدول الأجنبية، وذكرت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهم قام بممارسة نشاط احتيالى غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى الهجرة للدول الأجنبية بقصد العمل، متخذًا من مقر إحدى الشركات كائنة بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالدول الأوروبية، وتمكن من الإيقاع بضحاياه عن طريق إنشائه صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأعلن من خلالها عن إمكانية قيامه باستخراج تأشيرات عمل منسوبة للعديد من الدول الأوروبية لاستقطاب الشباب راغبي السفر للخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لتلك الدول بالأسلوب المشار اليه.
 
وضبط بأحراز المتهم 12 عقد اتفاق بينه وبين والمجنى عليهم يفيد بتعهد الشركة بتوفير فرص عمل لهم بالدولة الأجنبية، 10 عقود عمل محدد المدة، 30 طلب حصول على تأشيرة منسوبة للدولة الأجنبية، 15 ملفا تحتوى على المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "صور جوازات سفر، صور بطاقات رقم قومى، شهادات ميلاد، شهادات تخرج، شهادات تأدية الخدمة العسكرية"، تحويلات مالية بلغت جملتها حوالى 250 ألف جنيه مصرى، مجموعة من إيصالات النقدية لمبالغ مالية بالجنية المصرى واليورو بلغت جملتها تقريبًا (10 آلاف يورو – 200 ألف جنيه مصرى)، مطبوعات دعائية باسم الشركة للإعلان عن توافر فرص عمل بالدول الأجنبية، مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وقد أمكن الاستدلال على 7 أشخاص من ضحايا المتهم تمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 70 إلى 120 ألف جنيه مقابل وهم الوظيفة.
 
 

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