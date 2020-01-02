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تجديد حبس متهم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين 15 يوما

الخميس، 02 يناير 2020 03:39 م
تجديد حبس متهم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية، وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وضبطت الجهات المختصة المتهمين، فى إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية (مصطنعة ومزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة) المستخدمة فى نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي، وعدد (2) هاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

 


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