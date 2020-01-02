تجديد حبس ربة منزل وصديقها لإجبارهما طالبة على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس ربة منزل وصديقها، 15 يوما على ذمة التحقيق، لإجبارهما طالبة على توقيع 6 إيصالات أمانة، وسرقا هاتفها بسبب خلافات مالية بينهما، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد أحمد صبرى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، مفاده تلقى بلاغ من "ناهد.ع"، 24 سنة، طالبة ومقيمة دائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من "رنا . أ"، 25 سنة، ربة منزل لقيامها باستدراجها لكافيه بشارع سليم الأول، بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح نارى وإجبارها على توقيع على 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ـ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو فى حقها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وان وراء ارتكابها المشكو فى حقها بالاشتراك مع صديقها "محمد . ع" 22 سنة، عامل سابق بالكافيه محل البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المشكو فى حقها.

وتم بإرشاده ضبط المشكو فى حقها، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المجنى عليها أيدتها، وأقرت بأنه نظرًا لسابقة اقتراض المجنى عليها مبلغ مالى 6000 جنيه منه وعدم قيامها برده، مما أثار حفيظتها، فقامت باستدراج المجنى عليها وارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقها المتهم الأول، تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، و6 إيصالات أمانة مذيلة بتوقيع المجنى عليها، و طبنجة صوت تحمل أرقام 991783 EI و 4 طلقات صوت والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف والمتهمان واتهمتهما بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.