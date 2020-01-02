تأجيل دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لتولي شؤون التاكسي الأبيض لـ 4 إبريل

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى رقم 27071 ، المقامة من هانى مخلوف محمد بشأن وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 4 إبريل القادم.

والجدير بالذكر أن أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمي "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر ، لإرضاء الزبائن بعد العزوف الكبير الذى شهده التاكسى الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأن النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألاف سيارة تاكسى، أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا الى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.

وقال علاء الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" في وقت سابق ،إنهم سيبدءون فى إجراءات تأسيس اتحاد لسائقى التاكسى فى مصر يضم كافة السائقين على سيارات التاكسى بأنحاء الجمهورية.

وأضاف، أن الاتحاد المقرر تأسيسه سيتولى إدارة منظومة العمل على سيارات التاكسى فى مصر عن طريق تطبيق أو"أبلكيشن"، ينظم عملهم بدلا من الطريقة الحالية التى يعمل بها السائقين، بحيث يقف التاكسى فى شبه مواقف ويتحرك بنظام " الدور" مع الزبائن فقط، وليس بطريقة عشوائية، الأمر الذى سيؤدى إلى توفير الوقود وقطع الغيار، بالإضافة إلى الحد من الزحام.