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تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد بجامعة القاهرة لـ6 فبراير

الخميس، 02 يناير 2020 01:31 م
تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد بجامعة القاهرة لـ6 فبراير مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية لجلسة 6 فبراير المقبل للمستندات، واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، والتي حملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "قماشة سعد ياسين العازمي".
 
ذكرت الدعوى، حيث أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.
وتابعت الدعوى، أنه فوجئ الطاعن بأن المطعون ضده الثالث قرر دخول المطعون ضدها الخامسة امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون للائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة المطعون ضدها الخامسة كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية.
 
لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

مجلس الدولة

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