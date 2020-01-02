بلاغ ضد غصن لمخالفته قانون مقاطعة اسرائيل

كتبت : إيمان حنا

تقدم عدد من المحامين بينهم جاد طعمة، حسن بزي وعلي عباس، ببلاغ لدى النيابة العامة التمييزية ضد رجل الأعمال كارلوس غصن، لدخول بلاد العدو ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك نتيجة المعلومات المتوافرة عن توقيعه عددا من العقود، إضافة إلى حضور فعاليات عدة مؤتمرات اقتصادية داخل الكيان الغاصب، وفقا الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.





وعلق المحامي جاد طعمه أحد مقدمي البلاغ بالقول: "بعد دخول العميل عامر فاخوري إلى لبنان وتقديمنا أخبارا بشأنه، سلك مساره القانوني أمام قاضي التحقيق العسكري، نجد أنفسنا اليوم أمام حال جديدة مشابهة تتعلق برجل الأعمال كارلوس غصن، ونقف بذهول أمام صمت الجهات السياسية اللبنانية المحسوبة على خط المقاومة من مثل هذه الخروق الأمنية".

وكانت السلطات اليابانية قد داهمت منزل رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن، الذى هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام، ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المدعى العام اليابانى قام بتفتيش منزل غصن، الذى هرب من البلاد، قبل خضوعه للمحاكمة.

ومن جانبها أعلنت "أنييس بانيه رانشر" وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الاقتصادية أنه لن يتم ترحيل الملياردير والرئيس السابق لشركة نيسان، "كارلوس غصن" إذا جاء إلى فرنسا، وقالت "رانشر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إنه إذا جاء "غصن" إلى فرنسا فلن تقوم السلطات بتسليمه لأن فرنسا لا تسلم أبدا رعاياها لذلك فالبلاد تطبق على "غصن" نفس قواعد اللعبة لكن هذا لا يمنعها من التفكير في أن غصن ليس عليه التهرب من العدالة اليابانية.

وكان المدير السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات "كارلوس غصن" قد وصل في 31 ديسمبر الماضي إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" قادما من اليابان التي يواجه فيها اتهامات بالفساد المالي ، وذلك هربًا مما سماه "نظام العدالة الياباني المزور".

يذكر أن "غصن" يواجه مجموعة من التهم الجنائية في اليابان بينها اتهامات بكسب غير مشروع وفساد مالي، فيما ينفي تلك الاتهامات.. معتبرا أن احتجازه في اليابان وتوجيه تلك التهم له، يأتي في إطار مؤامرة تهدف للإطاحة به من التحالف العالمي الذي بناه (نيسان – رينو).

وداهمت السلطات اليابانية منزل رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن، الذى هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام، ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المدعى العام اليابانى قام بتفتيش منزل غصن، الذى هرب من البلاد، قبل خضوعه للمحاكمة.