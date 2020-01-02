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بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

الخميس، 02 يناير 2020 01:30 ص
بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية عداد كودى
كتبت رحمة رمضان

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مع بدء تلقى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لتوصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة والعشوائية عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن شروط وطرق تركيب العدادات الكودية للعشوائيات للحد من سرقات التيار الكهربائى وتحسين الخدمة للمواطن وهى كالآتى:

1- يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية.

2- يجب ألا يكون على حرم الطريق.

3- ألا تكون الأرض ملكًا للدولة.

4- ألا تكون مخالفة لشروط الطيران المدنى أو للمسافات الآمنة.

5- حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها.

6- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

7- عقد ملكية العقار توقيع مقدم الطلب على إقرار بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.

8- سداد قيمة العداد الأحادى للوحدات السكنية والتى تبلغ 1542 جنيه بالمناطق الأكثر احتياجاً.

9- سداد قيمة المقايسة للعداد الأحادى.

10- سداد قيمة العداد الأحادى على قيمة المقايسة.

11- سداد قيمة العداد الثلاثى بالإضافة إلى قيمة المقايسة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يترتب على ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.


الكهرباء

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