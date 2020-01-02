بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء والمجلس المصرى للشئون الخارجية

كتبت هند مختار

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية، وذلك في إطار جهود المركز من تطوير إمكانياته ومكانته كأحد أهم مراكز الفكر في مصر.

وجرت مراسم التوقيع على البروتوكول بين كلاً من أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير محمد منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.

تناول البروتوكول عدد من مجالات التعاون المستقبلية التي سيتم من خلالها دعم العمل البحثي والفكري لخدمة متخذ القرار وقد اتفق الطرفان على التعاون في العديد من المجالات أبرزها التعاون في مجال المشروعات الأكاديمية والبحثية المشتركة، التي تتصل بمشروعات بحثية أو ثنائية أو متعددة الأطراف.

وكان المركز قد استضاف الاجتماع الثانى لمجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية وترأسته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور أعضاء المجلس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.