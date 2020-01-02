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بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

الخميس، 02 يناير 2020 12:00 ص
بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، تحويلات مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة، وذلك بمناسبة القيام بأعمال مشروع تطوير محاور مناطق مصر الجديدة، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط تلك الأعمال لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية.

وتشمل التحويلات تحويل حركة المرور بشارع عمر بن الخطاب القادم من مناطق شارع الحرية اتجاه الثورة يساراً إلى شارع المفتشين فيميناً إلى شارع إبراهيم الشيخ فمحور الثورة مرة أخرى، وذلك من بعد منتصف الليل وحتى 6 صباح اليوم الخميس 2 يناير 2020.

وفى سياق منفصل شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

ورصدت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال 24 ساعة، 15 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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