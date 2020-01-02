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انطلاق حملة نظافة بأحياء مدينة العريش بشمال سيناء .. صور

الخميس، 02 يناير 2020 03:04 م
انطلاق حملة نظافة بأحياء مدينة العريش بشمال سيناء .. صور حملة نظافة بأحياء مدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش اليوم، انطلاق حملة نظافة بدأت من أحياء كرم أبو نجيله والزهور والعبور، ورفع مستوى المنطقه الغربيه بشارع المساكن الشعبية، وتضمنت الحملة الدفع بالسيارات والمعدات ورجال شركة النظافة تحت اشراف محمد ابو أقرع رئيس حى ابو نجيله، ومسئولى تحسين البيئة، وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعلن أمس بدء اعمال تركيب وصيانة شبكات الإنارة بالشوارع، وتضمنت تغيير كشافات الصوديوم ودعم الأحياء بكشافات الليد، وتم التنفيذ فى حى ابو صقل تحت اشراف المهندس محمد عبدالله، ومتابعة سعيد خليل رئيس الحى، والانتهاء من تركيب عدة كشافات بمحيط منطقة الكنيسه بحي عاطف السادات، تحت إشراف شكر عبدالعزيز رئيس الحى .

وقامت معدات مجلس المدينة بتنظيف شوارع العريش فى نطاق حى العبور وبإشراف كمال راتب  رئيس الحى ، وتم مسح شامل للحي والمرور علي العمارات السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ووالحدائق العامة ومحيط معاصر الزيتون  في نطاق المرحله الاولى والثانيه والشارع العام ، كما تم إنهاء مشاكل الصرف الصحى بحى عاطف السادات بجوار الموقف الجديد وخلف منطقة ملك المسامير ومسجد التوحيد وشارع الجراد ومسجد طيبة .

كما أعلن مجلس مدينة العريش تنفيذ حملة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بشمال سيناء بحي ال ايوب، تحت إشراف رئيس الحي خالد عبد الرؤف،. وتغير أعمدة وأسلاك كهرباء  بطول500 متر، وفتح 3 شوارع مغلقة وانطلاق أعمال تطويرها.

كما انتهى مجلس مدينة العريش من أعمال إنارة حى الأيوب بأماكن التجمعات السكنية والشوارع الفرعيه بالحي ، ووتطوير مدخل بوابة المحافظة وشارع الفاتح بأعمال إنشاء بلدورات حتى مدخل شارع الميناء ، ورفع بعض السواتر الخرسانية ، وحفر وتكسير خرسانة مطابق الصرف الصحى لرفعها لمنسوب الرصف،وانارة حى ال ايوب، وكرم أبو نجيلة.

ووجه ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش نداء  للمواطنين المخالفين لتراخيص البناء بالتقدم للتصالح فى المبانى المخالفة  بأن يقوم المواطن بالتقدم بمركز خدمة المواطنين بمجلس المدينة، ويتم دفع رسوم الطلب بقيمه500 ج على أن يقوم بتقديم الأوراق المطلوبة فيما بعد ، لإدراجه ضمن كشوف المتقدمين للتصالح فى قانون مخالفة تراخيص المبانى ومن يخالف ذلك لن يستفيد من القانون بعد انتهاء المهلة المحددة وتنتهى فى 2020/1/8 وسيتم تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة ضده بخصوص مخالفة البناء.

حملة نظافة بأحياء مدينة العريش (1)
حملة نظافة بأحياء مدينة العريش 
حملة نظافة بأحياء مدينة العريش (2)
حملة نظافة بأحياء مدينة العريش 
حملة نظافة بأحياء مدينة العريش (3)
حملة نظافة بأحياء مدينة العريش 

 


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