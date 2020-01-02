اليوم.. إجراء أول امتحانات إلكترونية لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية ببنها

فريق المحافظات

تنطلق صباح اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، والتى تجرى إلكترونيًا بشكل كامل .



وقالت الدكتورة نورهان منير عميد المعهد، فى تصريحات لها، أنه تماشيًا مع السياسة العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن التحول الرقمى وسياسات وزارة التعليم العالى الهادفة لتطوير البنية التعليمية، فإنه وبعد نجاح التجربة الأولية لإجراء أعمال الامتحانات والتصحيح بشكل إلكترونى ودون تدخل بشرى فى ثلاث مقررات بشكل تجريبى العام الماضى، فسيتم تطبيق التجربة بشكل كامل على جميع المقررات الدراسية وعلى مستوى الفرق الأربعة بالمعهد .

وأضافت، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات ووضع الامتحانات وطباعتها وأوراق الإجابة الإلكترونية وتجهيز الكنترول الإلكترونى المركزى بالمعهد، إضافة لـ4 كنترولات لكل الفرق وطباعة نموذجين للامتحان الالكترونى .



وقالت الدكتورة نورهان منير، إن إجراء الامتحانات والتصحيح إلكترونيا سيقضى على الغش الورقى بنسبة 100%، كما سيكون ضمانًا للنزاهة والشفافية والموضوعية فى أعمال التصحيح .



وأشارت العميدة، إلى أن الامتحانات ستنطلق اليوم للفرقتين الأولى والثالثة، حيث يؤدى 1213 طالبًا الامتحانات بالفرقة الثالثة، و1815 طالبا بالفرقة الأولى، من أجمالى 6279 طالبا بالفرق الأربع.