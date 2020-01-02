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المعلمين فى السعودية يترقبون نتائج "قياس".. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 يناير 2020 10:10 ص
المعلمين فى السعودية يترقبون نتائج "قياس".. اعرف التفاصيل السعودية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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يعلن المركز الوطنى للقياس والتقويم السعودى ( قياس ) اليوم الخميس، نتائج اختبار قدرات المعلمين والمعلمات بالمملكة، ويترقب السعوديين النتائح، وكانت الإدارة العامة لمركز قياس السعودى، دعت جميع الخريجين والخريجات من المعلمين، والمعلمات فى المملكة لأداء اختبارات قدرات الورقى، وفى نفس السياق  كان قد أعلن المركز الوطنى للقياس عن أن موعد صدور نتائج اختبارات المعلمين والمعلمات سيكون متوفر فى بداية شهر يناير 2020.

فيما كشفت مصادر لصحيفة الرياض السعودية، أن نسب نتائج اختبارات الكفايات (العام والتخصص) لخريجي الجامعات المتقدمين على الوظائف التعليمية من السعوديين خلال العامين الماضيين جاءت أقل من المتوسط، وأن نتائج طلاب الجامعات في جميع التخصصات آخر سنتين كانت دون المتوسط العام المحدد بـ 50 درجة.

وتسعى هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية لعقد عدد من الملتقيات العلمية وورش العمل التي تستهدف منتسبي الجامعات في المملكة بهدف تعريفهم بالاختبارات الدولية والوطنية ونتائج الطلاب فيها ومعايير المناهج والمعايير المهنية ونتائج الاختبارات المهنية للمعلمين والمعلمات والتعريف بالجوانب التخصصية في المعايير المدخلة في المناهج وذلك لإعداد خطط عمل مشتركة تستهدف توحيد التوجه والرفع من مستوى مخرجات الجامعات.

وشهدت المنطقة الشرقية عقد أول ملتقى علمي لمنتسبي جامعات المنطقة الشرقية شارك فيه نحو 154 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، كما عقد في الرياض الملتقى العلمي لجامعات الرياض وشارك فيه 259 من رؤساء الأقسام في الكليات العلمية والأدبية والتربوية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وممثلون من إدارات التعليم في الرياض.

وتم خلال الملتقى التعريف بالمحتوى والمكونات التخصصية للمعايير الوطنية لمناهج التعليم، وتقويمها، والاختبارات المهنية للمعلمين، ومتطلباتها في البرامج التخصصية، وبرامج إعداد المعلمين، بالإضافة إلى عرض نتائج الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية المنفذة العام 2018 م، والدور المأمول من الجامعات وإدارات التعليم، بما يضمن رفع جودة التعليم، والارتقاء بنواتج التعلم. كما سيتم خلال شهر الشهر الجاري يناير إقامة الملتقى العلمي لمنتسبي جامعات جدة واستكمال إقامة الملتقيات العلمية لجميع الجامعات في المملكة.

وأشارت صحيفة الرياض إلى أن ضعف مخرجات الجامعات بالسعودية هو امتداد لضعف مخرجات التعليم فى المملكة العام الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود والتوجهات وتطوير المناهج للتعليم العام بما يتواكب مع المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام المعتمدة من هيئة التقويم والتدريب وتدريب المعلمين والمعلمات وتوفير مواد لمصادر التعلم.


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