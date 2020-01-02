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المركز الإقليمى لنقل الدم بالشرقية: إقامة 1017 حملة وجمع 48 ألف كيس دم

الخميس، 02 يناير 2020 02:00 ص
المركز الإقليمى لنقل الدم بالشرقية: إقامة 1017 حملة وجمع 48 ألف كيس دم جانب من الحملة
الشرقية- فتحية الديب

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 شهد المركز الإقليمى لنقل الدم بالشرقية، برئاسة الدكتورة نانسى عبد الحى، مدير المركز الإقليمى لنقل الدم بالشرقية، طفرة كبيرة فى بنك الدم، حيث تم تنظيم حملات للتربع بالدم داخل وخارج المركز بإجمالى 48 ألف كيس دم خلال عام 2019، فقد تم إقامة 1017 حملة خارجية للتبرع بالدم، وبلغ إجمالى عدد الوحدات المجمعة خارج المركز 38878 وعدد الوحدات المجمعة داخل المركز 9243 وحدة، ومن أكثر القرى التى تم تنظيم حملات بها للتبرع بالدم، قرية شبرا النخلة بإجمالى 1099 وحدة، وقرية دنديط بمحافظة الدقهلية ب600فى شهر أبريل و500 وحدة فى شهر نوفمبر، و570 وحدة بقرية الصنافين مركز منيا القمح، و420 وحدة بكفر شلشمون، و400 وحدة بقرية سلمنت، و300 وحدة بقرية الجوسق، و480 وحدة بقرية الزاومل.

 يذكر أن الدكتورة "نانسي" تولت رئاسة المركز منذ 2013، وبفضل جهود العاملين فى المركز وتعاونهم معها، حققت طفرة كبيرة فى بنك الدم، حيث يحسب للمركز فكرة تحويل التبرع العائلى بالدم إلى تبرع طوعى، فضلا عن نشر ثقافة التبرع بالدم بالقرى والنجوع، وأن التبرع بالدم ليس له أى أضرار على العكس فهو يحفز نخاع العظام على زيادة نشاط خلاياه وبالتالى تجديد للدم، فضلا عن قيام مديرة المركز بنشر رقم هاتفها الشخصى على حوائط المركز، للتواصل معها من قبل المرضى فى حالة حدوث أى شكوى أو صعوبة فى الحصول على الدم ليتم تذليل أى عقبة تواجه المترددين على المركز.

 وقامت وزارة الصحة باختيار مديرية مركز نقل الدم، الطبيب المثالى على مستوى الجمهورية لعام 2015، وخاصة أن المركز شهد تطورا ملحوظا ومجهود كبير تم بذله فى السنوات الأخيرة، فضلا عن إدخال جهاز تحليل الحمض النووى nat، كما تم بتوفير rh الحقنة الخاصة بالولادة التى تأخذها السيدات الحوامل الفواصل السالبة، بعد الإنجاب بـ72 ساعة، بعد أن كان تواجدها قاصر على مركز المصل واللقاح بالقاهرة وتكبد الأهالى معاناة السفر للقاهرة لصرف الحقنة، كما يوجد بالمركز جهاز لفصل الصفائح الدموية من الدم، لتدبير احتياجات مرضى الأورام وأمراض الدم.

 


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