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الخميس، 02 يناير 2020 02:41 م
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"المركزى السودانى" يحظر تمويل السيارات

الخميس، 02 يناير 2020 02:10 م
"المركزى السودانى" يحظر تمويل السيارات البنك المركزى السودانى
وكالات

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حظر البنك المركزى السوداني للعام الحالي 2020، تمويل شراء السيارات واستثنى الحظر تمويل السيارات 25 راكب، وذلك ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي وتمويل شراء العملة والأوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب.
ذكرت ذلك صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول بدرالدين عبدالرحيم، محافظ بنك السودان المركزى، فى مؤتمر صحفى بوكالة السودان للأنباء ، حسبما نشرت وكالة روسيا للانباء.
 
وقالت إن توجيهات سياسة البنك للعام المقبل استندت إلى موجهات تعكس البعد المحلى والخارجى وتواكب التطورات الدولية، وأن النهج العام للسياسات هو البعد عن التحكم، حيث منح البنك المصارف مرونة أكثر فيما يتعلق بفتح الحسابات وصيغ التمويل. 
وأشار المحافظ إلى أنه لأول مرة تصدر سياسة وتتزامن معها منشوراتها منوها لاهتمام السياسة بالحوكمة وأنه سيتم إصدار منشورين فى هذا المجال.
 
وتابع: "يختص الأول بالبنوك والثاني بمؤسسات التمويل الأصغر، وأن السياسة استهدفت استقرار سعر الصرف وإعطاء المصدرين مرونة أكثر وأنه ستصدر ضوابط فيما يتعلق بالصادر وضوابط الخدمات".
 
ونوه محافظ البنك المركزى السوداني إلى تشديده على الرقابة المصرفية وتفعيل لائحة الجزاءات وتوجيه المصارف بتطبيق موجهات سياسات 2020، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مؤشرات للآداء ومتابعتها مع كل مصرف دوريا كل ربع عام.

السودان

السيارات

شركات النقد الأجنبي

المصارف

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