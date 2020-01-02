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المجتمعات العمرانية تدعو حائزى الأراضى بنطاق مدينة العلمين الجديدة لتقديم سند الملكية

الخميس، 02 يناير 2020 01:02 م
المجتمعات العمرانية تدعو حائزى الأراضى بنطاق مدينة العلمين الجديدة لتقديم سند الملكية وزاره الاسكان
كتب أحمد حسن

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دعا المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، حائزى الأراضي الواقعة بنطاق قرار رئيس الجمهورية رقم (108) لسنة 2018، لإقامة مدينة العلمين الجديدة، للتوجه لمقر جهاز المدينة، وتقديم المستندات الدالة على الملكية سواء (عقود مسجلة / اعتداد ملكية / تخصيصات من محافظة مطروح)، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.
 
وحذر نائب رئيس الهيئة، للشئون التجارية والعقارية، المواطنين من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
 
وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي المخصصة لإقامة مدينة العلمين الجديدة، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (108) لسنة 2018، والمحددة طبقا لما يلى، الحد البحري، الطريق الساحلي الدولي (الإسكندرية – مطروح) من العلامة ك 107 وحتى ك 121/126، والحد القبلي، ترعة الحمام، والحد الشرقي، كردون مدينة العلمين، الحد الغربي، قرية سيدي عبدالرحمن وميناء الحمراء، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، قد أكد أن بروتوكولات التفاهم الثلاثة التى تم توقيعها بشأن مدينة العلمين الجديدة، تتضمن إحداهما إدارة وصيانة العقارات بمدينة العلمين الجديدة .
 
ولفت، إلى أن مذكرة التفاهم الثانية مع إحدى الشركات تختص بإدارة المول التجارى بمدينة العلمين وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه فى صيف 2020.
 
وقال إن البروتوكول الثالث مع شركة لبنانية، لإدارة المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة يهدف لضمان وجود خدمات على الكورنيش بالمدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العلمين الجديده

هيئة المجتمعات العمرانية

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