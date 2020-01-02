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المتهمون بسرقة خزينة فيلا رجل أعمال بالهرم: خططنا للجريمة منذ 4 أشهر

الخميس، 02 يناير 2020 02:00 ص
المتهمون بسرقة خزينة فيلا رجل أعمال بالهرم: خططنا للجريمة منذ 4 أشهر خزينة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف 6 أشخاص بينهم فتاتان متورطان في سرقة خزينة تحتوى على مصوغات ذهبية، من فيلا رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، بأنهم دبروا لتنفيذ الجريمة قبل ارتكابها بـ4 أشهر، مستغلين ثقة مالك الفيلا بالفتاتين اللتان تعملان بشركته، وتقيمان بالفيلا بصحبة زوجته.

وكشفت اعترافات المتهمين، عن أن أحد الجناة هو خطيب إحدى الفتاتين، وأنهما اتفقوا على تنفيذ الجريمة وتقسيم المسروقات بينهم، لعلمهم أن رجل الأعمال يحتفظ بكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بالخزينة، واستغلوا حيازة الفتاتين لمفاتيح الفيلا وانتهزوا عدم وجود مالكها وزوجته، واستولوا على الخزينة ونقلوها بواسطة سيارة ملاكي مستأجرة، وفروا هاربين، حيث نقلوها لإحدى الشقق وكسروها بواسطة الة حادة، ثم قسموا المسروقات بينهم.

وذكر المتهمون أنهم عقب تقسيم المسروقات بينهم، اكتشفت الفتاتان تعرضهما للخداع على يد باقي المتهمين، حيث تم تضليلهما وإيهامهما أن الخزينة كانت تحتوي على كمية صغيرة من المشغولات الذهبية، وحصلت كل فتاة على مبلغ 50 ألف جنيه فقط بينما استولى المتهمون الأربعة على الجزء الأكبر من النقود.

جاءت البداية بعد تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، أفاد فيه بسرقة مجهولين خزينة تحتوي على 4 كيلو مشغولات ذهبية، من الفيلا الخاصة به.

انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين أن الفيلا تم فتحها بواسطة مفتاح مصطنع، ولا توجد أى دلائل تفيد الدخول بطريقة غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين أن فتاتين تعملان بشركة رجل الأعمال، وتقيمان بالفيلا بصحبة زوجته وراء التدبير لسرقة الخزينة، حيث استعانتا بـ4 أشخاص واستخدمتا مفتاح مصطنع لتسهيل دخول المتهمين وسرقة الخزينة التي تحتوى على 4 كيلو مشغولات ذهبية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتقسيم المسروقات بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت مباحث الجيزة ألقت القبض على المتهمين بمحاولة سرقة صاحب محل مصوغات ذهبية بالإكراه، وإطلاق النار على سيارته في العياط، واعترف المتهمون عقب القبض عليهم بارتكاب الواقعة، وأنهم حاولوا سرقة المجنى عليه إلا أنه تمكن من الهرب وفشلوا في مطاردته ما دفعهم لإطلاق النار على سيارته، وحرر محضر بالواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال المجنى عليه، وتولت النيابة التحقيق.


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