سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصحة السعودية تعقد ورشة عمل تكاملية مع الدفاع المدنى لتحقيق السلامة الصحية

الخميس، 02 يناير 2020 02:27 م
الصحة السعودية تعقد ورشة عمل تكاملية مع الدفاع المدنى لتحقيق السلامة الصحية وزارة الصحة السعودية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

​عقدت وزارة الصحة السعودية، ورشة عمل تكاملية بينها وبين الدفاع المدني، وتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المشتركة وذلك بهدف توحيد الجهود، وتفعيل آليات العمل، بما يُسهم في تحقيق السلامة في المنشآت الصحية ضمن المعايير المطبقة عالميًّا، وذلك بعد تناول عدد من المحاور خلال الورشة أهمها تشكيل فريق للدعم فى الكوارث العالمية.

وقالت وزارة الصحة السعودية على موقعها الرسمي، إن الورشة استعرضت عددًا من المحاور، كان من أبرزها: تحديث خطط الإخلاء الذاتي للمنشآت الصحية وإجراء التمارين الفرضية عليها بشكل دوري، وآلية تدريب موحدة للإخلاء الطبي، وتدريب موظفي المستشفيات على خطط الإخلاء في حال حدوث الحرائق، وتفعيل دور المتطوعين في المجال الصحي من ذوي التأهيل والتخصصات الذين يمكن الاستعانة بهم في حالات الطوارئ، ومتابعة ودعم مشروع فريق المساندة الطبية في حال الكوارث، والتكامل مع فريق الدعم والإنقاذ في الدفاع المدني؛ لتشكيل فريق للدعم حال الكوارث العالمية.

وتعتمد وزارة الصحة السعودية في خطتها الاستراتيجية الحالية، إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، التي تستند إلى أن المريض هو مركز النظام الصحي وليس مجرد جزء فيه، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية، وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة.

 وبطريقة مهنية يضمن معها المريض حقوقه كافة، مثل حقه في معرفة طبيعة حالته، وحقه في معرفة خيارات العلاج المختلفة، وحقه في اختيار الطبيب المعالج، وحقه كذلك في أن تتم معاملته دائمًا بطريقة تحفظ كرامته، وتلبي تطلعاته وتوقعاته، بلطف واهتمام وعناية، وهذه كلها جوانب لم تلق حظها من الاهتمام الكافي فيما مضى، ولكنها من الأهداف الرئيسة التي تضمنتها هذه الاستراتيجية، وذلك باعتمادها منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة كأسلوب لتقديم الخدمة، وتطبيق ذلك عمليًّا من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.

 


وزارة الصحة السعودية

النظام الصحي السعودى

اخبار الخليج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر دبلوماسى عربى يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى عربى يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة