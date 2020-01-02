"السعودية من السماء".. معرض لإبراز جمال المملكة عبر التصوير الجوى

كتب مصطفى عنبر

أعلنت اللجنة المنظمة "لملتقى الطيران العام الخامس" الذي سينطلق في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 ـ 25 يناير 2020، تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، عن تنظيم معرض "السعودية من السماء"، الذي يهدف لإبراز المظاهر الجمالية في المملكة من خلال التصوير من أعلى لمعالم التطور العمراني للمباني، كما ترصد الجوانب التي تظهر ملامح الأصالة والتراث وغيرها من المشاهد التي تجسد معالم الجمال والتميز بالمملكة.

وحددت اللجنة مجموعة من المعايير الفنية الواجب توفرها في الصور التي سيتم التقاطها من أعلى من داخل المملكة، واشترطت أن يتم التقاط الصور من مكان مرتفع مما يحقق متطلبات مسمى المعرض وهو "السعودية من السماء"، ويُسمح بالتقاط الصور من خلال الطائرات بدون طيار، أو أي وسيلة تحقق التصوير من أماكن مرتفعة، على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات في 18 يناير الجاري، على أن يتم تعبئة نموذج المشاركة في المعرض، من قبل الراغبين في المشاركة سواء كان فرداً أو جهة (شركة).

يذكر أن المعرض يعد جزءًا من الفعاليات المتعددة التي يشملها ملتقى الطيران العام الخامس الذي سيقام بمطار الثمامة بالرياض، وينظمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، ويطلق العديد من الفعاليات والأنشطة الجذابة والمشوقة في مجالات الطيران وعروضه التي تجتذب جمهور الحضور والمشاهدين خصوصا من فئة الشباب وهواة الطيران، حيث ستقدم فرق جوية محلية وعالمية عروضاً جوية نهارية وليلية تقام لأول مرة في المملكة، وعروضاً للقفز الحر، كما سيكون هناك نشاط تثقيفي يتضمن عدداً من ورش العمل التي يشارك فيها جمع من الطيارين والمهتمين بمجال الطيران العام.

ويستقطب الملتقى مجموعة من أشهر فرق الطيران في العالم (بريطانية، سويدية، إيطالية، ألمانية، وبولندية)، التي ستقدم عروضاً جوية جذابة وبهلوانية مشوقة، وهم من ذوي المهارات الاحترافية العالية، وجميعهم مصرح لهم من منظمات الطيران الدولية للقيام بمثل هذه العروض، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الفرق في المملكة من خلال الملتقى الخامس للطيران، وستقدم عدة مناورات طيران بأداء احترافي وبسرعات عالية بأعلى معايير السلامة والأمان، كما سيكون لفرق نادي الطيران السعودي حضور لافت في تقديم العروض المختلفة منها تقديم فريق النادي للقفز الحر.