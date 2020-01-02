السعودية تسلم باكستان متهما فى جريمة قتل عارضة أزياء باكستانية

وكالات الأنباء

سلم الإنتربول السعودي، مساء أمس الأربعاء، نظيره الباكستاني، متهماً في جريمة قتل عارضة أزياء باكستانية قبل ثلاثة أعوام.وذكرت تقارير باكستانية أن المتهم مظفر إقبال (باكستاني الجنسية) كان مقيماً في السعودية ومتهماً في التحريض على قتل شقيقته عارضة الأزياء الشهيرة قنديل بلوش.وكانت الشرطة الباكستانية، أعلنت في شهر يوليو 2016 مقتل قنديل بالوش (26 عاماً)، على يد أحد أشقائها وذلك بتحريض من شقيقها الآخر المقيم في السعودية قضية تتعلق بـ"جرائم الشرف".

وقال مسؤول في الشرطة: "لقد تم خنقها حتى الموت، من الواضح أنها قضية قتل تتعلق بالشرف ارتكبها شقيقها".

وخلال لاعام الماضى ، عثرت الشرطة الأسترالية على عارضة الأزياء أناليز براكنزيك جثة هامدة بمنزلها بعدما انقطع الاتصال بها منذ أسبوع كامل، الأمر الذي جعل المقربين منها لإبلاغ الشرطة، و كانت أناليز نشرت عدة رسائل غامضة على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعى، منها ""كلّ شيء يسير بالمقلوب في هذه الفترة" وقالت أيضًا "تحديات الحياة عميقة، مظلمة، صعبة ومخيفة في الآونة الأخيرة.

كما تعرضت ديناجول تاسوفا عارضة الأزياء الكازاخستانية ،للاعتداء بالضرب، من قبل أحد أقاربها؛ بسبب ملابسها الفاضحة خلال مشاركتها في عرض أزياء في مدينة أستانا، وأعلنت ديناجول عبر "انستجرام" أنها تعرضت للضرب بسبب اعتبار قريبها أن ملابسا فاضحة وغير لائقة بالنسبة له وللكثيرين.

أيضا الوفاة الغامضة لعارضة أزياء شابة بتايلاند، عثر على جثتها بمبنى سكني، والتى تسببت فى حالة من الفزع بين مواطني الدولة الآسيوية، ليسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر التي تتعرض لها النساء التي تعمل في مجال الموضة والترفيه، وبحسب شبكة الـ"سي أن أن" الأمريكية، ألقت الشرطة التايلاندية القبض على عارض أزياء له صلة بموت العارضة تيتيما نورفانفت، بعد أن ظهر عبر كاميرات المراقبة وهو يسحب جثتها من المصعد وتركها على أريكة في بهو منزله في بانكوك.