السجن 15 سنة لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بينهما فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "محمود.م" عامل 33 سنة، بالسجن 15 عاما لاتهامه بقتل المجنى عليه "محمود.م.ع" فى مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم أول سوهاج بسبب خلافات الجيرة، تعود أحداث الواقعة الى عام 2016 بدائرة قسم أول سوهاج ، عندما تلقت الاجهزة الامنية إخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الشيخ عطا دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وتم السيطرة على الموقف.

وتبين من الفحص أنها بين " طرف أول" المتهم و4 آخرين، ويقيمون بناحية غرب الكوبرى دائرة القسم، وبين الطرف الثانى المجنى عليه و3 آخرين ويقيمون بناحية الشيخ عطا – دائرة القسم سبب المشاجرة خلافات الجيرة وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل المجنى عليه .

وبعد تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

وفى دائرة أخرى قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "جمال.ش.س" 25 سنة عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "أحمد.ط" بان قام بضربه بالة حادة أدت الى مصرعه فى الحال بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم أول .

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2014 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بالة حادة وتم نقله الى المستشفى للعلاج إلا أنه توفى متأثرا بإصابته ، وكشفت التحريات بأن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات قديمة بينهما قام على أثرها المتهم بضرب المجنى عليه بالة حادة مما أدى الى إصابته وتم القبض على المتهم وبعرضه على النيابة اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.