السجن المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة تشكيل عصابى، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء علي العقارات بالسيدة زينب، كما قضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزامهم جميعا بالمصروفات الجنائية،صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه، وعضوية المستشارين هيثم طنطاوي و أحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ.

وأوضح قرار الإحالة، قيام المتهمين "تامر .ص"، و "يسري .ع"، و"سعيد . ا"، و"هاني .ا"، و "محمد .ف"، بتقليد بواسطة غيرهم أختام إحدى الجهات الحكومية "خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمحكمة السيدة زينب الجزئية "، بأن قام مجهول باصطناع الخاتم علي غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحررات المزورة مع علمهم بتقليدها.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين الثالث والرابع، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، والمتهم الخامس في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو ملف الدعوي رقم 208لسنة 1975 والمنسوب صدوره لمحكمة السيدة زينب الجزئية، وذلك بأن اتفقوا مع المجهول والمتهم الخامس وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها والمستحصل عليها عن طريق المتهمان الأول والثاني، فقاموا باصطناع المحرر علي غرار المحررات الصحيحة وبصمها بأختام مقلدة محل الاتهام الأول، فصبغت عليها الصفة الرسمية علي خلاف الحقيقة، وتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.