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"الزراعة" تدرب دفعة جديدة من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى

الخميس، 02 يناير 2020 01:00 ص
"الزراعة" تدرب دفعة جديدة من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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تبدأ لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، خلال الأيام المقبلة مرحلة جديدة في تنفيذ واستكمال برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ، فى مختلف المحافظات للحفاظ على البيئة والصحة العامة، وترشيد استخدام المبيدات بشكل صحيح ، والسيطرة على غش المبيدات، والحد من المحظور بالأسواق ، وزيادة فرص العمل ، خاصة بعد تأهيل 10000 مطبق، هدفها منع الرش العشوائى ،و للحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلف.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد ، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن لجنة المبيدات تبدا مرحلة جديدة من خلال برامج تدريبة مكثفة لتأهيل دفعات جديدة من برنامج مطبقى المبيدات بمختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة ، موضحا أن البرنامج يهدف الى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن البرنامج يهدف الى توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف الى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

 


لجنة المبيدات

رش المبيدات

الآفات الزراعية

الإنتاج الزراعى

منتجات زراعية

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