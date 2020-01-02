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الرئاسة الجزائرية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد

الخميس، 02 يناير 2020 09:14 م
الرئاسة الجزائرية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى الجديد
رويترز

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أعلن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد، مساء اليوم الخميس، تشكيلة الحكومة الجديدة التى يرأسها عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الذى عينه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يوم السبت الماضى وكلفه بتشكيل الحكومة.

وتعد هذه الحكومة هى الأولى فى عهد الرئيس تبون الذى أدى اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر الماضي، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التى جرت فى 12 من الشهر ذاته.

وقال أوسعيد - فى مؤتمر صحفى عقده الليلة - إن الحكومة الجديدة تضم 39 وزيرا بينهم 5 وزيرات، وأصغر وزير بها عمره 26 عاما وهو ياسين وليد وزير المؤسسات الناشئة، واحتفظ 7 وزراء بمقاعدهم فى الحكومة هم وزراء الخارجية والعدل والداخلية والطاقة والمجاهدين والشؤون الدينية والفلاحة.


الجزائر

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الحكومة الجزائرية

تعيين حكومة جزائرية

تشكيل حكومة جزائرية جديدة

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