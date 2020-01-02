الدوما الروسى يحذر من التدخل التركى فى ليبيا

كتب محمد جمال

صرح نائب رئيس لجنة الدوما الدولة للشؤون الخارجية ديمتري نوفيكوف بأن إرسال القوات التركية إلى ليبيا سيزيد الوضع سوءا وسينعكس سلبا على الشعب الليبى حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، ووفقا لنوفيكوف سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل، ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ أردوغان فى اتصال هاتفى بأن التدخل الأجنبى يعقد الوضع في ليبيا.