سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الدوما الروسى يحذر من التدخل التركى فى ليبيا

الخميس، 02 يناير 2020 08:34 م
الدوما الروسى يحذر من التدخل التركى فى ليبيا الدوما الروسى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح نائب رئيس لجنة الدوما الدولة للشؤون الخارجية ديمتري نوفيكوف بأن إرسال القوات التركية إلى ليبيا سيزيد الوضع سوءا وسينعكس سلبا على الشعب الليبى حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، ووفقا لنوفيكوف سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل، ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ أردوغان فى اتصال هاتفى بأن التدخل الأجنبى يعقد الوضع في ليبيا.

وانتفضت المعارضة التركية، ضد موافقة البرلمان التركى على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مؤكدين أن مذكرة فائزالسراج دليل على العزلة الدولية وهدفها دعم الإخوان، وأن محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التدخل العسكرى فى ليبيا لن يكون فى صالح أنقرة، داعين الأمم المتحدة للتدخل لمواجهة أطماع أردوغان، موجهين تساؤلات للرئيس التركى قائلين: ماذا ستفعل إذا جاءت إليك أخبار الجنود الأتراك القتلى فى ليبيا؟

 


الدوما الروسى

تركيا

ليبيا

غزو ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يحذر أردوغان من التدخل فى ليبيا ويؤكد: يعقد الوضع

الخميس، 02 يناير 2020 08:24 م

الأتراك يسألون أردوغان من سيدفع فاتورة تهوركم فى ليبيا؟.. معارضون لـ"اليوم السابع": المواطنون سيتحملون عبء اقتصادي جديد.. ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.. وزيادة التضخم لتمويل القوات المحتلة فى ليبيا

الخميس، 02 يناير 2020 08:23 م

سياسى تركى لـ" اليوم السابع": دخول الجيش التركى ليبيا يجعل من أردوغان مجرم حرب

الخميس، 02 يناير 2020 08:00 م

المغرب: مستعدون لبذل أى مجهود لحل الأزمة فى ليبيا

الخميس، 02 يناير 2020 07:46 م

العربية: قوات تركية تصل ليبيا خلال يومين وأردوغان أرسل ضباطا قبل تصويت البرلمان

الخميس، 02 يناير 2020 07:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

خالد صلاح: قرار برلمان تركيا بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية

خالد صلاح: قرار برلمان تركيا بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية

السيسى يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد إجراءات مواجهة تهديدات التدخل العسكرى بليبيا

السيسى يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد إجراءات مواجهة تهديدات التدخل العسكرى بليبيا

مصادر: لجنة التسعير تقرر تثبيت أسعار البنزين لـ3 شهور والإعلان خلال ساعات

مصادر: لجنة التسعير تقرر تثبيت أسعار البنزين لـ3 شهور والإعلان خلال ساعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة