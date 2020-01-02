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الدفاع المدنى بالغربية يسيطر على حريق فى مخزن أخشاب بالسنطة

الخميس، 02 يناير 2020 09:49 م
الدفاع المدنى بالغربية يسيطر على حريق فى مخزن أخشاب بالسنطة اطفاء - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة

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دفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب فى مخزن أخشاب بقرية شبرابيل مركز السنطة بمحافظة الغربية ، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير امن الغربية، اخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز السنطة بورود اشارة لشرطة النجدة، بنشوب حريق هائل فى مخزن اخشاب بقرية شبرابيل، انتقل مأمور المركز وقوة من الشرطة والمحاسب أحمد المغاوري نائب رئيس المدينة لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ5سيارات اطفاء لموقع الحريق . 

من ناحية أخرى تمكنت ادارة الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الشناوى نجم ، مدير الادارة قد تمكنت من ضبط 7طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة المحلة.

كان الدكتور  طارق رحمي ، محافظ الغربية كلف الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات على المنشأت الصناعية والأسواق لضبط السلع والمواد الغذائية الفاسدة قبل ترويجها فى الاسواق للجمهور، حفاطا على الصحة العامة  المواطنين ومنع انتقال و تفشى الأمراض المعدية واحكام الرقابة على أماكن تداول الاغذية.

 


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