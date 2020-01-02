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"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

الخميس، 02 يناير 2020 01:00 ص
"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020 طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020، وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات.

والفئات المسموح لها دخول الامتحانات هى: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019-2020، المنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية، والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبين عام 2019 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012-2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا عليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على احقيتهم فى التقدم.

ويحق للطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان، وأيضًا الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانون، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، مشددة على أنه فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 237 بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونًا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائمًا.


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