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التحقيق فى مصرع طالب نتيجة سقوطه من الطابق السادس هربًا من والد حبيبته فى الجيزة

الخميس، 02 يناير 2020 02:14 م
التحقيق فى مصرع طالب نتيجة سقوطه من الطابق السادس هربًا من والد حبيبته فى الجيزة جثة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تحقق النيابة العامة في جنوب الجيزة في واقعة مصرع طالب عقب سقوطه من الطابق السادس بعقار في الجيزة، أثناء محاولته الهرب من شقة حبيبته، بعد احتجاز والدها له، وصرحت بدفن الطالب وطلبت تقرير مفتش الصحة حول أسباب الوفاة، وكشفت التحقيقات، أن سباك فوجئ عند عودته لمنزله بالجيزة بوجود طالب في الشقة بصحبة ابنتيه، وذلك لارتباطه عاطفيا بابنته 19 عاما، واعتدى الأب على الطالب بالضرب واحتجزه في الشقة لحين حضور أهليته.
 
أضافت التحقيقات أن الشاب صاحب ال22 عاما حاول الهرب من شرفة الغرفة المحبوس فيها، إلا أن الأب حاول منعه، ما أدى لاختلال توازنه ليسقط من الطابق السادس، بعد إصابته بكسور وكدمات وإصابات رضية متفرقة بأنحاء الجسد والوجه.
 
وتجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف ملابسات مصرع شاب نتيجة سقوطه من الطابق السادس، حيث حاول الهرب من شقة فتاة يرتبط بها عاطفيا، بعد احتجازه على يد والدها، إلا أنه اختل توازنه وسقط من النافذة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة سقوطه من الطابق السادس بدائرة قسم الجيزة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة وشقيقها يرتبط بها عاطفيا، إلا أنه فوجىء بحضور والدها، الذى اعتدى عليه بالضرب، ثم احتجزه، مما دفع الشاب لمحاولة الهرب من النافذة، إلا أنه اختل توازنه بعد محاولة والد الفتاة منعه، مما أسفر عن سقوطه ومصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه والد الفتاة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وعلى جانب آخر، لقى طفل مصرعه عقب سقوطه من بلكونة الطابق الثالث، بمنطقة صفط اللبن بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وباشرت النيابة التحقيق، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن الضحية يدعى " محمد.م"، أثناء لهوه ببلكونة شقته بالطابق الثالث، اختل توازنه وسقط أرضا مفارقا الحياة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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