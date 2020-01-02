سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاقتداء بالقتلة والسفاحين دستور أردوغان .. تعرف على بربروس والفاتح

الخميس، 02 يناير 2020 02:16 م
الاقتداء بالقتلة والسفاحين دستور أردوغان .. تعرف على بربروس والفاتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى سياق حديثه عن الخطوات التى تسعى لها بلاده فى ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان "نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة فى كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط، ونأمل فى أن يحقق جنودنا فى شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التى حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس"

 

وخير الدين بربروس هو أحد القراصنة البحريين وقطاع الطرق في القرن الـ 16 بسبب ممارسته القرصنة في البحر المتوسط مع شقيقه عروج، الذين تحالف معهم العثمانيون لضمان موطئ قدم فى بلدان شمال إفريقيا، وبارك سلاطين العثمانيين أعمال النهب والسرقة ومذابح الأطفال والشيوخ وحوادث اغتصاب النساء مقابل حصتهم من الغنيمة، وفقا لموقع عثمانلى.

 

وعام 1516 أرسل الشقيقان قسما كبيرا من الغنائم البحرية التى استوليا عليها إلى السلطان ياوز سليم، كهدايا، وحاولوا فرض السيطرة على بعض الأراضى فى شمال إفريقيا بضوء أخضر من الدولة العثمانية حاولوا السيطرة على الجزائر بين عامى 1516- 1517، بعد سلسلة من المعارك ضد الغزاة الإسبان والجنويين".

 

كما أغدق العثمانيين على قراصنة خير الدين بالمال والجند، وأطلقتهم لنهب أموال العرب في شمال إفريقيا، ثم وجهتهم لدعم الفرنسيين في مواجهة الإسبان، لكنهم لم يكبحوا جموحهم للنهب فأغاروا على مدن فرنسا وكذلك فعلوا في إيطاليا، فيما كانت رقاب المسلمين في الأندلس على المذبح.وعين الأتراك القرصان بربروس قائدا بحريا، وقتل شقيقه عروج مع 1500 من مرتزقته على يد الإسبان.

 

وفى سياق متصل، استشهد أردوغان بالسلطان العثمانى الدموى محمد الفتاح، وأطلق على جيش الغزو التركى خلال عدوانه على سوريا فى اكتوبر 2019 "الجيش المحمدى" نسبة إلى محمد الفاتح، ذلك السلطان الذى كانت إحدى صفاته سلاطة اللسان، ومن أجل أن يصل للحكم قتل أخويه ليمنعهما من ولاية العرش وفقا لموقع عثمانلى، ولم يكتف بذلك بل قام بنفي والده إلى ولاية "أيدين"، ونصب نفسه سلطانا على البلاد.

 

وأقر الفاتح تشريعا بقتل الأشقاء تحت اسم "قانون البغي"، وجلس السلطان محمد الفاتح بدون منازع على العرش، ليبدأ فترة حكمه التي استمرت 30 عاما، انتكست فيها الشريعة الإسلامية، فقد أحل الزنا والشذوذ لنفسه وأباح سفك الدماء، وتحالف مع الفرق المتشددة وترك الأندلس تضيع من يد المسلمين وأنقذ اليهود وكاد أن يعتنق المسيحية وادعى الألوهية.

 

وجند الفاتح فقهاء السلطنة للترويج لتشريعاته الدموية، وأصيب بالجنون بعد غزوه للقسطنطينية عام 1453م، أصابه بجنون العظمة والكبر.


ليبيا

غزو ليبيا

العدوان التركي على ليبيا

اردوغان

داعش

اردوغان وداعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة