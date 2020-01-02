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الأوقاف: ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية الثالثة لأئمة الوزارة

الخميس، 02 يناير 2020 09:18 م
الأوقاف: ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية الثالثة لأئمة الوزارة دورة أئمة وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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شهد اليوم الخميس، ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية الثالثة لأئمة الأوقاف والتي تم فيها تدريب 14 إمامًا بالهيئة الوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي ، والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال ، وأيضًا التدريب العملي على المقابلات التليفزيونية .

 
كما تضمنت الدورة التدريب على الإدارة الحرفية للوقت على الشاشة ، والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات ، وكذلك التدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، حيث تم عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل استديوهات الهيئة الوطنية للإعلام .

وعقدت الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية على مدار أربعة أسابيع ؛ بواقع ثلاثة أسابيع بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب ، وأسبوع تدريبي على الجانب التطبيقي والعملي بمقر معهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو حيث حضر ختام الدورة وتكريم الأئمة كل من: د. خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والمهندس عمرو السعيد مدير عام التدريب التليفزيونى، و د. حنان الشبيني كبير مذيعين بالإذاعة والتليفزيون، وقد تم منح السادة الأئمة المتدربون شهادات إتمام الدورة التدريبية.

وأعرب الأئمة المتدربون عن سعادتهم بهذا التدريب على مهارات فنون الإلقاء والصوتيات ، والمقابلات التليفزيونية ، واكتساب مهارات الحديث للراديو ، وورش العمل التطبيقية بالاستوديو، موجهين الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، وللهيئة الوطنية للإعلام لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدورة ، وأنهم حققوا استفادة كبيرة منها .

 


ائمه وزاره الاوقاف

وزاره الاوقاف

دورة تنمية المهارات الإعلامية

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