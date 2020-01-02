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الأوقاف: ترجمة خطبة " معية الله " لـ18 لغة ومرئية بالإشارة لخدمة ذوى الاحتياجات

الخميس، 02 يناير 2020 10:50 م
الأوقاف: ترجمة خطبة " معية الله " لـ18 لغة ومرئية بالإشارة لخدمة ذوى الاحتياجات خطباء وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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أصدرت وزارة الأوقاف، النسخة المترجمة باللغات، صوتية ومرئية، ومكتوبة بـ18 لغة عالمية بالإضافة إلى لغة الإشارة، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.
 
وقالت الوزارة، إن موضوع خطبة الجمعة  : ” الدخول في معية الله (عز وجل) أسبابه ، وآثاره ” يتناول الحديث عن معية الله تعالى ، التي منها معية مراقبة ، ومنها معية تأييد ، فما أعظم أن يكون العبد في معية الله (عز وجل) , ومن كان في معية الله فلا عليه بمن عليه ومن معه . ولكي تتحقق للعبد معية الله سبحانه وتعالى فعليه الدخول من الأبواب الموصلة إليها ، ولا بد له أن يحقق الأسباب التي تؤهله لذلك ، ومن أهم هذه الأبواب : تحقيق الإيمان بالله (عز وجل) ، والتقوى والإحسان ، والصبر ، ويقظة الضمير الحي ، والمواظبة على ذكر الله تعالى ومراقبته.
 
وأوضحت الوزارة، أن للمعية آثارًا عظيمة يجني الإنسان ثمرتها في الدنيا والآخرة ، وأن الدخول الحقيقي في معية الله (عز وجل) ، والانضواء تحتها يحقق السكينة والطمأنينة والصحة النفسية وأعلى درجات السلام النفسي والتعايش السلمي والأمن المجتمعى، وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى ثماني عشرة لغة مكتوبة ، وثلاث عشرة لغة مشاهدة ومسموعة ، مع ترجمتها الى لغة الإشارة ، إضافة الى الخطبة المسموعة.
 
 

وزارة الاوقاف

ائمه وزارة الاوقاف

خطبه الجمعه

معيه الله

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