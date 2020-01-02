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افتتاح مكتب عمل متعدد الأنشطة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية لخدمة 14 ألف عامل

الخميس، 02 يناير 2020 12:26 م
افتتاح مكتب عمل متعدد الأنشطة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية لخدمة 14 ألف عامل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، افتتاح مكتب للعمل متعدد الأنشطة للتشغيل، والتفتيش، والسلامة، وعلاقات العمل، داخل المنطقة الحرة والصناعة بالإسماعيلية ، مشيرا إلي أنه من المقرر أن يخدم المكتب قرابة 14 ألف عامل يعملون فى حوالى 108 مصانع داخل المنطقة الحرة والصناعية.

ووجه الوزير ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة من خلال المكتب، مشيرا إلى أنه سيقوم بتقديم جميع الخدمات التى تقدمها المديرية داخل المنطقة الحرة وبالقرب من جميع المصانع والشركات العاملة بالمنطقة تسهيلا على هذه الشركات والعمالة بها.

كان الوزير قد أناب ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية بافتتاح المكتب، حيث رافقه المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة والاستثمارية فى الإسماعيلية، تنفيذا لاتفاق التعاون بين المديرية والمنطقة الحرة.

وقال مدير المديرية: إن المكتب يضم العديد من الأنشطة منها استخراج شهادات القيد (كعب العمل)، وتراخيص مزاولة المهنة وشهادات قياس المهارة للعاملين فى المهن الحرفية.

كما يتضمن نشاط المكتب استقبال الشكاوي العمالية والانتقال الفورى للعمل على حلها أو تلافيها قبل تفاقمها ووجود المكتب بالقرب من هذه المصانع يجعله قادرا على التنبؤ بالمشاكل قبل وقوعها وبالتالى العمل والتدخل مبكرا تلافيها.

وأشار إلى أنه يوجد بالمكتب وحدة المفاوضة الجماعية، التى تعتبر من أهم وحدات المكتب لارتباطها الوثيق بفض الإضرابات والاحتجاجات العمالية والتحرك السريع بين العمال وأصحاب الأعمال للتوصل إلى حلول وتسويات سريعة لعدم توقف عجلة الإنتاج بالمصانع.

كما يتضمن نشاط المكتب نشاط التشغيل للشباب الباحث عن عمل من خلال قاعدة بيانات محدثة عن فرص العمل المتاحة بالمصانع والشركات بالمنطقة الحرة.، فضلا عن نشاط التفتيش العمالي، حيث يتمكن جهاز التفتيش من القيام بدوره فى عمليات التفتيش عن مدى تطبيق الشركات والمصانع بالمنطقة الحرة والاستثمارية  لقانون العمل، والقوانين الخاصة بالاستثمار، السلامة والصحة المهنية للتحقق من مدى تطبيق وتوافر اشتراطات الأمان البيئى وداخل المنشآت الصناعية.

 


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