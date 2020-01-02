اعترافات ربة منزل متهمة بسرقة طالبة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة

أدلت ربة منزل وصديقها، المتهمان بإجبار طالبة على التوقيع على إيصالات أمانة، وسرقة هاتفها، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون، حيث أكدت المتهمة الأولي أنها والمجني عليها أصدقاء ودخلت الاخيرة منذ فترة في أزمة مالية شديدة، وأضافت المتهمة ان المجني عليها نظرا لارتباطهما بعلاقة صداقة قوية طلبت منها مبلغ مالي 6 الاف جنيه لقضاء حاجتها، مشيرة الي أنها ترفض طلبها واقرضتها المبلغ علي ان تسدده خلال فترة وجيزة الا ان المجني عليها ماطلت واصبحت لا تجيب علي هاتفها المحمول وتهربت من الدفع.

وأشارت المتهمة الي انها ارادت ان تاخذ أموالها باي طريقة وتضمن حقها ومن اجل ذلك استعانت بصديق لها ونجحوا في استدراج المجني عليها الي احد الكافيهات وهناك هددوها بواسطة سلاح ناري واجبروها علي التوقيع علي إيصالات امانه بحيث ان لم تدفع المجني عليها المبلغ المالي يقدموه الي النيابة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد احمد صبرى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون مفادة تلقى بلاغا من ناهد ع، 24 سنة، طالبة ومقيمة دائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من رنا . أ ، 25 سنة، ربة منزل لقيامها باستدراجها لكافيه بشارع سليم الأول دائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح ناري وإجبارها على توقيع ع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جني والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ماركة أوبو ـ بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو في حقها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وان وراء ارتكابها المشكو في حقها بالإشتراك مع صديقها محمد . ع ، 22سنة، عامل سابق بالكافيه محل البلاغ.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهمالقوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المشكو في حقها ، وتم بإرشاده ضبط المشكو في حقها وبمواجهتها بما جاء بأقوال المجني عليها أيدتها وأقرت بأنه نظراً لسابقة اقتراض المجني عليها مبلغ مالي 6000 جنيه منه وعدم قيامها برده مما آثار حفيظتها فقامت باستدراج المجني عليها وارتكاب الواقعة بالاشتراك مع صديقها المتهم الأول و تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، و 6 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليها،و طبنجة صوت ماركة أيكول تحمل أرقام 991783 EI و 4 طلقات صوت والمستخدمة في ارتكاب الواقعة .

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف والمتهمين واتهمتهما بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .