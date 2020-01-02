استمرار حبس فتاة وصديقها لسرقة 3 خواتم ألماظ من منزل شقيقتها بالجمالية

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس فتاة وصديقها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 3 خواتم مرصعة بالألماظ، من منزل شقيقتها بدائرة القسم، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة ـ دائرة القسم، مفادها قيام شخصين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كل من"محمد.ي"، 24 سنة، عامل، وصديقته "روان.ي"، 22 سنة، ربة منزل وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة 3 خواتم مرصعه بفصوص ألماظ ) مجهولى المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، واعترف الأول بسرقتها من داخل مسكن شقيقة الثانية "نسمه.ي"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة السويس بإسلوب" التسلق والدخول من الشرفة " وأضافت المتهمة الثانية أن شقيقتها تتواجد بمسكنها بمفردها، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك استعانت بصديقها المتهم الأول وارتكابه الواقعة.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

كانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة التى تستخدم فى المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التى أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطع سلاح نارى، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، وطلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.