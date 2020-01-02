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استعادة الرحلات الجوية فى مطار حليم الإندونيسى بعد توقفها إثر الفيضانات

الخميس، 02 يناير 2020 02:22 م
استعادة الرحلات الجوية فى مطار حليم الإندونيسى بعد توقفها إثر الفيضانات فيضانات فى إندونيسيا
جاكرتا(أ ش أ)

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استؤنف العمل فى مطار حليم بيرداناكوسوما في شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا وعادت الرحلات الجوية إلى طبيعتها، اليوم الخميس، بعد أن توقفت جميع أنشطة الرحلات الجوية بسبب الفيضانات الهائلة التى اجتاحت جاكرتا والمناطق المحيطة بها أول أمس الثلاثاء، وذكرت وكالة أنباء (أنتارا) الاندونيسية أن الفيضانات تسببت أيضًا في مقتل 20 شخصًا على الأقل وأجبرت الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم بعد هطول أمطار غزيرة غمرت المناطق السكنية والتجارية في أنحاء العاصمة.

وتسببت الفيضانات أيضا في إلغاء المحاكمات المقرر إجراؤها اليوم في جاكرتا لصعوبة وصول الهيئة القضائية والمواطنين إلى المحاكم، حسبما أفاد بيان رسمي بهذا الصدد.


وكانت وكالة إدارة الكوارث فى إندونيسيا قد حذرت اليوم من احتمالية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق مختلفة بالبلاد مؤخرا، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه الحصيلة الحالية 23 قتيلا وأكثر من 10 مفقودين.


وأجبرت الفيضانات عشرات الآلاف من المواطنين على ترك منازلهم والانتقال إلى مراكز إيواء مؤقتة، فيما كشفت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أن العديد من الضحايا إما غرقوا أو دفنوا بسبب الانهيارات الأرضية كما توفي عدد آخر بسبب انخفاض حرارة الجسم والصدمات الكهربائية.

وتعد هذه أعنف فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات حيث شردت أكثر من 30 ألف شخص وتسببت في حدوث فوضى في أجزاء من جاكرتا أكبر مدينة في جنوب شرق آسيا كما أدت إلى تعطيل السكك الحديدية وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول أمطار مصحوبة ببرق ورياح قوية في وقت لاحق اليوم الخميس.

ولم تقدم السلطات بيانا تفصيليا عن أسباب الوفيات بالنسبة لكل الضحايا لكنها قالت في وقت سابق إن أربعة أشخاص ماتوا غرقا وأربعة قضوا نحبهم في انهيارات أرضية وأربعة آخرين ماتوا صعقا بالكهرباء في حين توفي ثلاثة نتيجة انخفاض في درجة حرارة أجسامهم.


اندونيسيا

فيضانات

فيضانات اندونيسيا

فيضانات تضرب اندونيسيا

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