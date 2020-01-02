ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس 2-12-2020

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2020، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 15.98جنيه للشراء، 16.11 جنيه للبيع بعد ان سجل أمس الأربعاء، 15.97جنيه للشراء، 16.10 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.98جنيه للشراء.

16.11جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.00جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.98 جنيه للشراء.

16.08جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.