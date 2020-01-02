ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.15% بختام تعاملات أولى جلسات العام الجديد

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات العام الجديد، بنسبة 0.15% رابحاً 4.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2769.09 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 30.4 مليون سهم محققة ما قيمته 39.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 736 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 14 سهماً، وانخفض 14 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.60%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتينمنتس بنسبة 3.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.50%، وتصدرت شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة.

وتراجع سهم شركة سلامة بنسبة 2.50% بعد إعلان قرار مجلس إدارة شركة سلامة، إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأسمال الشركة، مؤكداً على إمكانية المضى دون خفض رأس المال، بحيث يتم تغطية الخسائر المتراكمة من خلال الأرباح السنوية في المستقبل.

وأشارت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، إلى أن هنالك إمكانية لتوزيع الشركة لأرباحها السنوية بغض النظر عن الخسائر المتراكمة، بعد خصم الاحتياطى القانونى والاختيارى.

وأوضحت أن الأمر متروك للجمعية العمومية لتحديد نسبة ومقدار هذه التوزيعات.

وكانت الشركة قد أفصحت في نهاية العام الماضى، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة وسبل معالجتها، مبينة أن مقدار خسائرها بلغ 393.8 مليون درهم، مستحوذاً على 32.5 % من رأسمالها البالغ 1210 ملايين درهم.