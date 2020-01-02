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إهمال الحول عند الأطفال يؤثر على عضلات العين.. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 يناير 2020 01:32 م
إهمال الحول عند الأطفال يؤثر على عضلات العين.. اعرف التفاصيل الحول عند الاطفال
كتبت هند عادل

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تحدث حالة العيون المتقاطعة، والتي تسمى أيضًا الحول، عندما تظهر العينان على أنهما غير متجانستين وتشيران في اتجاهات مختلفة،  يمكن أن يحدث الحول في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار.

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يمكن أن يحدث الحول جزءًا من الوقت (متقطع) أو طوال الوقت (ثابت)، وفقا لما ذكره  تقرير  Harvard health،   قد يتفاقم الحول المتقطع فى بعض الحالات، أو أثناء المرض قد يلاحظ الآباء عيون رضيعهم تتجول من وقت لآخر خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة ، خاصة عندما يكون الرضيع متعبًا، يحدث هذا لأن الطفل لا يزال يتعلم تركيز عينيه أو تحريكهما معًا. معظم الأطفال يتفوقون على هذا الحول المتقطع في عمر 3 أشهر.

-الوحشي

يمكن أن يكون سبب الحول مشاكل في عضلات العين ، أو الأعصاب التي تتحكم في عضلات العين أو مع الدماغ ، حيث تتم معالجة إشارات الرؤية، يمكن أن يصاحب الحول بعض الأمراض مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو التصلب المتعدد أو الوهن العضلي الوبيل أو اضطرابات الغدة الدرقية .

يتم تصنيف الحول حسب اتجاه الاختلال، عندما تتطلع إحدى العينين إلى الأمام مباشرة ، قد تتجه العين الأخرى إلى الداخل نحو الأنف، أو الخارج نحو الأذن ، أو للأسفل أو إلى الأعلى.

أعراض الإصابة بالحول:
 

عيون تبدو غير متوازنة .

العيون التي لا يبدو أنها تتحرك معًا .

وميض أو الحول المتكرر ، وخاصة في ضوء الشمس الساطع .

إمالة الرأس للنظر في الأشياء.

رؤية مزدوجة .

يرتبط الحول المتقطع عند الرضع بالتطور الطبيعي وعادة ما يزول قبل 3 أشهر من العمر الأنواع الأخرى من الحول لا تختفي إلا إذا عولجت.

 

 


الحول

امراض العين

الرؤيه

اسباب الحول

اعراض الحول

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