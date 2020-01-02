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إحالة واقعة طالبة اعتدت على عضو هيئة تدريس بآداب الإسكندرية للتحقيق

الخميس، 02 يناير 2020 02:11 م
إحالة واقعة طالبة اعتدت على عضو هيئة تدريس بآداب الإسكندرية للتحقيق الطالبة مع العاملين بالجامعة
الإسكندرية – فريق المحافظات

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قالت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، إنه تمت إحالة واقعة طالبة قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب للشئون القانونية للتحقيق، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة عقب ظهور نتائج التحقيق.

 

وأكدت الدكتورة غادة فى بيان رسمى صادر من جامعة الإسكندرية، أن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلّف بضرورة استكمال كافة مراحل التحقيق، حيث لن يتم قبول أى تجاوز في حق أي طرف من الأطراف وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسبب في إحداث فوضى داخل لجنة الامتحانات أو أي تجاوز يمس سير العمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين داخل جامعة الإسكندرية.

 

يذكر أن رواد فيس بوك تداولوا مقاطع فيديو وصور لاعتداء طالبة بالفرقة الثالثة شعبة عبرى بجامعة الإسكندرية على الدكتورة آمال عبد المنعم والدكتورة سميرة عاشور، وهو ما أدانه رواد السوشيال ميديا، واعتبر البعض أنه إساءة وتطاول فى حق أساتذة الجامعة، ووصفوا ذلك السلوك بالخارج، كما طالبوا بضرورة أن يقابل بكل حزم من خلال عقوبات رادعة.

 

وتظهر الفيديوهات مشادات بين الطالبة كلامية بين الطالبة ودكاترة الكلية، وسط مجموعة كبيرة من العاملين داخل الكلية، كما نفى العديد من الطلاب رواية الطالبة والتى اتهمت الدكتورة بأنها قامت بضربها فى بادئ الأمر.

 

وتعددت الشهادات من عدد من الطلاب، حيث قالت أمل: "الكلام ده مش صح أبداً، دكتورة آمال دى أنضف واحدة أنا شوفتها فى حياتى والله، دى دكتورة مُحترمة بشهادة باقى الدكاترة، وطُلابها، لو حصل إنها جابت أمن للبنت دى، يبقى أكيد البنت دى عملت حاجة كبيرة أوى أوى أوى، طبعاً الأستاذ صاحب البوست، كل ما حد يدخل يدافع عن الدكتورة، ويشهد بأخلاقها، يمسح الكومنتس، والناس اللى شهدت، قالت إن البنت هى اللى ضربت الدكتورة، فى مكتب د/ سميرة رئيسة القسم، وكمان تعدت بالسب والضرب على د/ سميرة"، وأنا كلمت الدكتورة، وهى قالتلى أن البنت هى اللى مسكتها من رقبتها وقعدت تضرب دماغ الدكتورة فى الحيطة، فى المكتب عند د/سميرة، ومدت إيدها على د/سميرة كمان. وقعلت هدومها، وتصوت وشوية حركات كده".


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