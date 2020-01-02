إحالة عاطل بحلوان إلى محكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين بآثار مقلدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، بتهمة النصب على المواطنين بآثار مقلدة وحيازته تماثيل مقلدة لهذا الغرض، القضية بدأت لتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا باستقبال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، معلومات مفادها أن "محسن.م.ع" 55 سنة عاطل بعرب غنيم ـ دائرة القسم، يعرض تماثيل يشتبه فى أثريتها ـ للبيع بمنطقة سكنه.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردده وتمكنت قوة من مباحث القسم من القبض عليه، وعثرت بحوزته على تمثال ذهبي اللون علي هيئة قط فرعونى، وتمثال من الجرانيت أسود اللون علي هيئة شخص جالس بوضع القرفصاء، وتمثال فرعوني فضي اللون "صغير الحجم" يشتبه في أثريته.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامها في النصب على المواطنين، فتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

ويأتى ذلك، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب السيارات المهربة جمركيًا وتسييرها بموجب مستندات مزورة، وحرر محضر بالواقعة.