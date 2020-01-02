سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى البساتين

الخميس، 02 يناير 2020 02:12 م
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى البساتين كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة البساتين، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية، واعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قص القفل"، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهر، معلومات أدلى بها صاحب محلات بيع الدراجات الهوائية بمنطقة صقر قريش لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام شخصان بعرض عدد 4 دراجات هوائية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية..

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط كل من "أحمد.م"، 20 سنة عاطل، "محمد. ص"، 19 سنة عاطل، وبحوزتهما مقص حديدى، حال قيامهما ببيع عدد 4 دراجات هوائية "مجهولى المصدر" لعميلهما. 

 

بمناقشتهما عن مصدر الدراجات المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل فيلا كائنة 20 شارع 211 دجله، دائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب " قص القفل" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما عقب قيامهما بالتسلل للفيلا عن طريق تسلق السور.

 

وعقب التوصل للمجنى عليه ويدعى "أحمد.م"، 41 سنة، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بالفيلا المشار، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أُخرى.

 

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتى من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تفعيل دور فحص مكونات الأقسام كأحد أساليب العمل الميدانى الذى تنتهجه الإدارة كأحد مصادر المعلومات، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.

 

 

 


اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة