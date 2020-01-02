إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى البساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية، واعترف المتهمين بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قص القفل"، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهر، معلومات أدلى بها صاحب محلات بيع الدراجات الهوائية بمنطقة صقر قريش لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام شخصان بعرض عدد 4 دراجات هوائية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية..

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط كل من "أحمد.م"، 20 سنة عاطل، "محمد. ص"، 19 سنة عاطل، وبحوزتهما مقص حديدى، حال قيامهما ببيع عدد 4 دراجات هوائية "مجهولى المصدر" لعميلهما.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجات المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل فيلا كائنة 20 شارع 211 دجله، دائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب " قص القفل" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما عقب قيامهما بالتسلل للفيلا عن طريق تسلق السور.

وعقب التوصل للمجنى عليه ويدعى "أحمد.م"، 41 سنة، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بالفيلا المشار، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أُخرى.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتى من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تفعيل دور فحص مكونات الأقسام كأحد أساليب العمل الميدانى الذى تنتهجه الإدارة كأحد مصادر المعلومات، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.